Avião com 200 kg de droga é interceptado pela PF e FAB no espaço aéreo brasileiro Aeronave foi forçada a fazer um pouso forçado em Santarém, no Pará Brasília|Do R7 15/05/2025 - 22h33 (Atualizado em 15/05/2025 - 22h33 )

Avião pousou em Santarém PF/ reprodução

A PF (Polícia Federal) e a FAB (Força Aérea Brasileira) interceptaram, nesta quinta-feira (15), um avião com 200 kg de droga. A aeronave de pequeno porte sobrevoava uma aérea próxima a Altamira, no Pará, quando a FAB iniciou o procedimento de interceptação.

Nesse momento, a tripulação do avião fez um pouso forçado, incendiou o avião e fugiu do local. As equipes conseguiram resgatar parte da droga antes que fosse destruída pelo fogo. Cerca de 200 kg de skunk.

O material apreendido foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Santarém (PA). O skunk é uma variação da maconha. Mas enquanto na maconha a concentração de THC é de 2% a 4%, no skunk pode chegar a 30%.

