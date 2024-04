Alunos prestam homenagem ao professor de música que enfrenta câncer As crianças decidiram fazer uma surpresa e organizaram um concerto e foram até a casa do maestro Sherlio

Alunos de uma escola de Vicente Pires prestaram homenagem ao professor de música diagnosticado com câncer. O maestro Sherlio é professor de escola particular e no ano passado, recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. As crianças decidiram fazer uma surpresa e organizaram um concerto e foram até a casa dele, no Recanto das Emas. O vídeo viralizou na internet e deu forças para o maestro enfrentar a doença.