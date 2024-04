ANP faz operação para orientar consumidores em postos de combustíveis No DF também foram fiscalizados 12 postos no Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga e Sobradinho

A ANP realiza nesta sexta-feira (15), Dia Mundial do Consumidor, uma operação em postos de combustíveis do DF. Segundo Ottomar Lustosa Mascarenhas, chefe do núcleo de fiscalização da agência em Brasília, a operação acontece em âmbito nacional. Este ano, na região Centro-Oeste, já foram fiscalizados 111 agentes econômicos.

No Distrito Federal, foram fiscalizados 12 postos em quatro regiões administrativas, Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga e Sobradinho. Nos postos do DF já foram realizadas 40 análises de qualidade dos combustíveis e verificada a quantidade em 126 bombas abastecedoras, todos com resultados dentro das especificações.