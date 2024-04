Apicultor ensina como lidar com abelhas para evitar acidentes Motociclista ficou três dias sem chegar perto de uma moto após abelhas pararem para descansar no veículo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um vídeo viralizou nas redes sociais após um enxame de abelhas parado ficar três dias em um moto. O motociclista, morador de Uberlândia, em Minas Gerais, não conseguiu chegar perto do veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área em que a moto estava precisaria ser fechada para o descanso das abelhas. O apicultor José Serafim ensinou como lidar com os insetos para evitar acidentes.