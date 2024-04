Asfalto da faixa exclusiva de ônibus na W3 sul será trocado por piso de concreto

Alto contraste

Uma troca de asfalto por concreto na faixa destinada ao transporte público está sendo feita na W3 Sul. Apenas uma faixa de rolamento fica liberada para o trânsito no trecho em obras. O acesso a W3 Sul pelo Eixo Monumental - via S1- segue interditado. O trânsito também foi interrompido na altura do cruzamento do Setor Hoteleiro Sul.

Tráfego também foi interrompido na altura do Hotel Meliá Brasil 21. Desvio pela W5 Sul permite acesso a via pela S3. Segundo o secretário de Obras, como rota alternativa, motoristas de carros, motos e outros veículos leves devem transitar pela via W2, deixando a única faixa liberada da W3 para ônibus, caminhões e outros veículos pesados.