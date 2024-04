Beyoncé usa funk carioca em nova música e não procura DJ Mandrake

Alto contraste

Um funk criado pelo DJ Mandrake foi parar no novo disco da Beyoncé. A música do funkeiro se chama "aquecimento das danadas" e foi lançada há 14 anos. Ela é instrumental e não tem letra. A artista internacional usou na faixa que se chama "spaghetti". O brasileiro falou que a música foi usada sem autorização e que ninguém falou com ele. No entanto, com a repercussão da história, o DJ recebeu os créditos na música.