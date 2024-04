Cantor Zé Felipe passa perrengue e rasga calça durante show O sertanejo ficou cerca de três minutos fora do palco e ao retornar, ele usava uma calça jeans

Zé Felipe precisou interromper um show que fazia em Goiânia após a calça que estava usando rasgar durante a apresentação. O cantor, sem graça com a situação, usou a mão para cobrir o rasgo, bem na frente da roupa, abaixo do zíper frontal. O sertanejo ficou cerca de três minutos fora do palco. Ao retornar, ele usava uma calça jeans.