Carro bate em poste em Taguatinga e motorista fica preso às ferragens Segundo os bombeiros, foi preciso usar uma ferramenta para conseguir abrir as portas do veículo e retirar o homem

O motorista de um carro ficou preso às ferragens depois de perder o controle do veículo e bater em um poste em Taguatinga. Por causa da força do impacto, o carro ficou destruído em volta do poste. O acidente foi na avenida Elmo Serejo, no sentido Ceilândia.

Segundo os bombeiros, foi preciso usar uma ferramenta para conseguir abrir as portas do veículo e retirar o homem das ferragens. O motorista estava só no veículo e precisou ser levado ao hospital. A Neoenergia foi acionada e o Detran DF ficou responsável pelo local.