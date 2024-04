Celina Leão discute medidas para hospitais agilizarem atendimentos de dengue Com as mudanças, o tempo de espera do paciente melhora para o não agravamento dos quadros clínicos

A vice-governadora do DF, Celina Leão, vai participar de uma reunião para tratar sobre os procedimentos dos planos de saúde solicitados aos pacientes com o dengue. Serão abordados ainda temas como a facilidade de ser automático a liberação dos procedimentos de exames a serem realizados pelos hospitais. Objetivo é reduzir a espera pela aprovação do plano de saúde para a doença.

Com as mudanças, o tempo de espera do paciente melhora para o não agravamento dos quadros clínicos. Reunião acontece na ANS e conta com a presença da secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, a superintendente do sindicato dos hospitais, Daniela Feitosa e o presidente da agência, Paulo Rebello.