Cobradora manda grávida descer do ônibus por falta de dinheiro trocado Segundo especialista, as empresas são obrigadas a ter troco e não podem impedir o passageiro de seguir viagem

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma mulher grávida afirma ter sido impedida de continuar dentro do ônibus por não ter dinheiro trocado. Segundo ela, a cobradora teria alegado não ter troco e falado para que a passageira descesse do transporte para trocar o dinheiro por conta própria. Outros passageiros afirmam terem passado pela mesma situação. A prática é ilegal e segundo o especialista em direito do consumidor, João Pedro Leite Barros, as empresas são obrigadas a ter troco e não podem impedir o passageiro de seguir viagem.