Comércio espera aumento nas vendas de ovos de chocolate nesta Páscoa Doces de diferentes sabores tem conquistado clientela, além de ter outros produtos no tema do feriado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com a chegada da Páscoa, o Sindicato do Comércio Varejista tem expectativa de que as vendas de ovos de chocolate subam 5,5% no DF. Doces de diferentes sabores tem conquistado clientela, além de ter outros produtos no tema de Páscoa. Os chocolates marrons serão preferidos por mais de 75% dos consumidores, ficando os 25% restantes para os que optam por produtos na cor branca. Confeitarias apostam em novidades para aumentar as vendas e agradar os consumidores.