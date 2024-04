Entenda motivo do PIX de 1 centavo ter virado febre entre os jovens As transferências com valor mínimo estão sendo feitas para mandar alguma mensagem na descrição do pagamento

O PIX, a ferramenta de transações bancárias por meio de aplicativos, está sendo usada pelos jovens de forma inusitada. Com o envio do valor de R$ 0,01, as transferências estão sendo feitas para mandar alguma mensagem na descrição do pagamento. Mais de 35 milhões de PIX com valor mínimo foram feitos em 2023.

A operação financeira gratuita contribui para o volume de transações desse tipo, mas especialistas alertam que esse não é o espaço mais adequado para enviar recado. Apesar da prática ter viralizado principalmente entre os jovens, há chances de riscos durante as transações.