Especialista fala o que são mitos e verdades sobre a dengue

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em meio ao aumento de casos de dengue, especialistas alertam que é necessário ter cuidado também com as fake news. Diferentes informações falsas estão sendo repassadas sobre a doença, como roupas que podem proteger e horários que o mosquito pode transmitir a doença. De acordo com o último boletim, divulgado pela Secretaria de Saúde, o DF contabiliza 140.480 casos prováveis de dengue.

O aumento é de mais de 1.500% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Até o momento, 109 pessoas morreram, e outros 52 óbitos estão sendo investigados. Os sintomas da doença incluem febre alta, dor no corpo e nas articulações, mal-estar, alta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.