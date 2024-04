Família oferece recompensa por cachorro desaparecido no Cruzeiro Velho Piqui tem uma coleira com rastreador, mas só funciona se o aparelho de telefone estiver perto

Uma família oferece recompensa para quem encontrar um cachorro que desapareceu no Cruzeiro Velho. Ele foi visto pela última vez na Páscoa na Estação Rodoferroviária, atrás do Shopping Popular. Piqui tem uma coleira com rastreador, mas só funciona se o aparelho de telefone estiver perto. Informações podem ser passadas para Camila Lacerda, pelo número (62) 9603-7340 ou (61) 9658-1007.