Uma família pede ajuda para encontrar um cachorro de estimação desaparecido em Taguatinga Sul. Jack não é visto desde 4 de dezembro do ano passado e sumiu na QSC 19, chácara 26, no Setor Primavera. Quem tiver informações pode entrar em contato com a dona, Cristina, pelo número (61) 98214-8181.