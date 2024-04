Alto contraste

Um gari do Distrito Federal representa o Brasil em um campeonato mundial de karatê na Europa. Renato Santos se prepara para o torneio em malta e fala sobre a força de vontade que tem levado ele a conquista de várias medalhas. Conheça a história do karateka no quadro Achei no DF desta semana.