GDF vai instalar 11 novas tendas de hidratação para pacientes com dengue Elas são destinadas à orientação da população e hidratação com soro no caso dos infectados

A vice-governadora Celina Leão anunciou que o Distrito Federal vai montar 11 novas tendas de acolhimento da população contra dengue, sendo que três delas vão funcionar 24 horas. O objetivo é diminuir o impacto da população que busca atendimento durante a noite.

A montagem está prevista para quarta-feira (20). Com essas novas tendas, o DF vai ter 20 no total. Elas são destinadas à orientação da população e hidratação com soro no caso dos infectados. A vice-governadora afirma que a inovação na luta contra a dengue é necessária para combater a cepa do vírus.