Homem é preso em flagrante por suspeita de tentar aplicar golpe da ‘falsa central’ em idosa no DF Segundo a Polícia Civil, o homem vai responder por furto mediante fraude e sua prisão preventiva foi requisitada

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (15) por suspeita de tentar aplicar o golpe da “falsa central” em uma idosa no Lago Norte, no Distrito Federal. O suspeito, que já havia sido preso pelo mesmo crime, foi flagrado por policiais no momento em que chegou para pegar cartões de crédito na casa da vítima.

O golpe da “falsa central” se inicia por falsas ligações que simulam números de bancos e perguntam às vítimas sobre supostas compras efetivadas nos seus cartões de crédito. As vítimas acabam sendo induzidas a erro e convencidas a entregar os cartões para passar por “perícia no banco”.

Segundo a Polícia Civil, o homem vai responder por furto mediante fraude e sua prisão preventiva foi requisitada. Na casa do suspeito foram encontradas sete máquinas de cartão de crédito, celulares e crachás falsos de bancos.