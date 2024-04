Homem morre após ser atropelado na Epia Sul, no sentido Gama Segundo militares, a vítima, de cerca de 40 anos, sofreu uma parada cardíaca e ficou com vários ferimentos pelo corpo

Um homem morreu após ser atropelado na Epia Sul, no sentido Gama. O motorista, que teria atropelado a vítima, permaneceu no local e acionou os bombeiros. Segundo os militares, a vítima, de aproximadamente 40 anos, sofreu uma parada cardíaca e ficou com vários ferimentos pelo corpo. Eles fizeram manobras de ressuscitação, mas a vítima não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil vai investigar o acidente.