Ibaneis Rocha inaugura escola infantil no Itapoã com 1.200 vagas Escola conta com 18 salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditória, quadra coberta, estacionamento

O governador Ibaneis Rocha esteve na região do Itapoã na manhã desta sexta-feira (15) participando de uma série de compromissos. Ele inaugurou a Escola Classe 2023, no Del Lago II. A obra teve o investimento de cerca de R$ 9 milhões e conta com 18 salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditória, quadra coberta, estacionamento e capacidade para cerca de 1,2 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da educação infantil.