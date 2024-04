Lei concede benefício para quem sofre de dores crônicas e intensas

Alto contraste

Uma lei aprovada na Câmara Legislativa concede benefício para quem sofre com dores intensas e hipersensibilidade dos músculos, como a fibromialgia. Lei reconhece quem está nessa condição como pessoa com deficiência. Os direitos vão da isenção de impostos na compra dos veículos à prioridade no atendimento na rede pública ou particular de saúde.