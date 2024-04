'Não é mulher, é um homem', diz Val Marchiori sobre corpo de Gracyanne Barbosa

Alto contraste

Val Marchiori fez críticas ao corpo de Gracyanne Baborsa e disse que ela parecia homem. As declarações foram feitas em seu próprio podcast. Recentemente, Val arrumou confusão com Jojo Todynho quando falou sobre o peso dela. Por causa do comentário, a funkeira processou ela. Aconteceu a mesma situação quando Val falou do cabelo da Ludmilla. A cantora a processou, mas perdeu a ação.