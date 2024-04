Neymar leva filho para compras em lojas de luxo em Miami Além de Davi, com Carol Dantas, o jogador tem Mavie, fruto do relacionamento que teve com Bruna Biancardi

Neymar aproveitou a estadia nos Estados Unidos para levar o filho, Davi Lucca, de 12 anos, para as compras em uma loja de luxo de Miami. Ao ver que estava sendo filmado, o jogador de futebol acenou para o paparazzo.

Além de Davi, com Carol Dantas, o jogador tem Mavie, fruto do relacionamento que teve com Bruna Biancardi. A modelo estava na Arábia Saudita a trabalho e contou com a ajuda da irmã Bianca Biancardi para cuidar da menina durante os momentos de compromisso profissional.