Quatro carros se envolvem em engavetamento na Estrada Parque Dom Bosco

Um engavetamento na Estrada Parque Dom Bosco interditou uma faixa da via e o trânsito ficou congestionado no local. Um dos carros envolvidos na batida entrou no fundo do ônibus e uma mulher precisou ser levada para o hospital, mas sem risco de morte. Pelo menos quatro veículos se envolveram, entre eles um ônibus que seguia do Pedregal para o Plano Piloto. Os bombeiros realizaram o trabalho de tirar o veículo que ficou preso debaixo do ônibus.