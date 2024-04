Repórter da RECORD acompanha as eleições presidenciais da Rússia Thiago Nolasco também falou sobre a cultura, curiosidades inusitadas, o fuso horário e o frio extremo do país

O repórter Thiago Nolasco foi até a Rússia para acompanhar as eleições presidenciais. Ele deu detalhes de como funciona o país e curiosidades inusitadas. Por ser um país mais fechado para estrangeiros, Nolasco contou como conseguiu a autorização do governo para realizar a viagem. O repórter também falou sobre a cultura, o fuso horário e o frio extremo do país.