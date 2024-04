Trecho onde cratera de quatro metros no Setor Policial abriu é interditado

Alto contraste

Uma cratera de pelo menos quatro metros de extensão surgiu nessa quarta-feira (3) na via do Setor Policial, na altura do Cemitério Campo da Esperança. O Corpo de Bombeiros precisou interditar a pista e motoristas relatam dificuldades para passar pela região. Suspeita dos motivos do rompimento do asfalto é de que seja um problema de tubulação de águas pluviais. Outros pontos da via apresentam afundamento do asfalto e há a possibilidade de outros buracos se abrirem na via. Detran e Caesb informam que trabalham juntos para resolver o problema.