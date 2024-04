Trio acusado de matar casal por disputa de pontos comerciais vai a júri

Alto contraste

Os três réus acusados de matar um casal por uma disputa por pontos comerciais em Águas Claras, vão a júri nesta quarta-feira (20). Eles respondem pelo duplo homicídio de Helena Maria, de 50 anos, e do marido, Laércio José Moreira, de 54. O caso aconteceu em 2022 e na ocasião, os dois foram encontrados mortos abraçados na cozinha de casa, em Ceilândia.

Os acusados foram identificados como Hyago Lorran Franco da Silva, apontado como o mentor do crime, Mayzon Gustavo Berto da Silva e Vitor França dos Santos. Eles tentaram apagar as impressões digitais do carro das vítimas com um extintor de incêndio, mas ao levarem para o lava-jato, foram presos.