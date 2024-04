Trio que roubou carro de aplicativo é pego em blitz em Brazlândia

Alto contraste

Um trio foi detido após roubarem um carro de aplicativo em Brazlândia. Os agentes da PRF flagraram um jovem de 18 anos e dois menores a bordo do veículo. A vítima relatou que aceitou uma corrida em Águas Lindas de Goiás, onde o suposto passageiro informou que a viagem era para dois amigos que iriam até a Rodoviária do Plano Piloto. No trajeto, um dos passageiros anunciou o assalto, ameaçando-o com uma faca.

Após ser abandonado no local, a vítima buscou ajuda para ir até a delegacia. Agentes montaram um ponto de bloqueio e abordaram os suspeitos, que admitiram o roubo, confessando o uso da arma branca durante o assalto. Durante a revista, foram encontradas pequenas porções de maconha e crack. O maior de idade foi preso em flagrante e os adolescentes foram encaminhados para o Conselho Tutelar.