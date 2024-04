Vacinação contra gripe no DF começa nesta terça (19) para grupos prioritários Vacinação é voltada para o público prioritário, que corresponde a mais de 1,1 milhão de pessoas no DF, e segue até 31 de maio

Vacinação contra gripe no Distrito Federal começou nesta terça-feira (19) para grupos prioritários.

Inicialmente, a vacinação é restrita a idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua e trabalhadores com alto índice de exposição, como professores e profissionais da saúde e de transporte coletivo rodoviário.