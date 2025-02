Bancada do Agro critica veto de Lula na tributária e diz trabalhar para derrubar proibição FPA criticou veto que altera regime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 17/01/2025 - 18h01 (Atualizado em 17/01/2025 - 18h24 ) twitter

Bancada do Agro critica veto de Lula na tributária e diz trabalhar para derrubar proibição Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 19/12/2024

A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), mais conhecida como Bancada do Agronegócio, criticou, nesta sexta-feira (17), parte dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a primeira lei que regulamenta a reforma tributária no Brasil. O texto foi sancionado na quinta-feira (16) pelo chefe do Executivo.

Em nota, a bancada disse que vai trabalhar no Congresso Nacional para derrubar o veto que altera o regime tributário dos FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) e dos Fiagros (Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio).

“Esses instrumentos foram criados para democratizar o acesso ao mercado de capitais, estimular investimentos em setores estratégicos como o agronegócio e o imobiliário, e fortalecer o crédito privado no Brasil”, informou a frente, ao alegar que o veto de Lula pode elevar os juros, restringir o crédito e desacelerar setores que são motores do crescimento econômico.

Segundo a bancada, os FIIs têm quase 3 milhões de investidores no Brasil e um patrimônio maior do que R$ 300 bilhões, além de ter um terço dos recursos destinados a crédito. Já os Fiagros, conforme a FPA, somam mais de R$ 40 bilhões em patrimônio, sendo a maioria aplicada no crédito rural, beneficiando 600 mil investidores.

‌



“Esses fundos desempenham papel essencial na economia, com aportes acessíveis a partir de R$ 6,00″, continuou a bancada. “No agronegócio, que emprega 28,6 milhões de pessoas e responde por quase 25% do PIB nacional, os Fiagros são indispensáveis para suprir a lacuna do crédito público e bancário”, continuou.

Por fim, a FPA defendeu que a taxação desses fundos “compromete a competitividade, aumenta os custos para produtores e afeta a oferta de crédito”, além de atingir “setores como a construção civil, que também depende dos FIIs para financiar projetos habitacionais e sustentar milhares de empregos”.

