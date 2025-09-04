Banco Central rejeita compra do Master pelo BRB BRB diz esperar acesso à íntegra da decisão para avaliar possíveis recursos Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2025 - 21h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h53 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Banco Central rejeitou a compra de 58% do banco Master pelo BRB.

BRB solicita acesso à decisão para avaliar fundamentos do indeferimento.

A compra era vista como estratégica para expandir presença no mercado financeiro.

BRB previu retorno de até R$ 2 bilhões em lucro a acionistas em cinco anos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

BRB tinha anunciado compra do Banco Master em março deste ano Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O Banco Central rejeitou nesta quarta-feira (3) a operação que previa a compra de 58% do capital total do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília). A decisão da autoridade monetária era necessária para que o negócio fosse concretizado e, sem a autorização, a transação não poderá avançar.

Em comunicado ao mercado, o BRB destacou que já solicitou acesso à íntegra da decisão do Banco Central para avaliar os fundamentos do indeferimento e examinar as alternativas cabíveis.

O banco reiterou o entendimento de que a operação representava uma oportunidade estratégica, com potencial de gerar valor não apenas para a instituição e seus clientes, mas também para o Distrito Federal, controlador do BRB, e para o próprio Sistema Financeiro Nacional.

Em março, o Conselho de Administração do BRB havia aprovado a intenção de adquirir 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e, ao todo, 58% do capital do Master.

‌



A estratégia, segundo a instituição controlada pelo Governo do Distrito Federal, tinha como objetivo ampliar a presença do banco no mercado financeiro nacional e diversificar sua oferta de produtos e serviços.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, chegou a projetar que o negócio daria um retorno de até R$ 2 bilhões em lucro aos acionistas em cinco anos.

‌



O BRB atende hoje 8,9 milhões de clientes, possui R$ 61 bilhões em ativos e atua em 20 estados. A aquisição do Master era vista como um passo para acelerar sua expansão.

O que disse o BRB

O BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB”; B3: BSLI3 e BSLI4) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi informado pelo Banco Central (“Bacen”) sobre o indeferimento do requerimento protocolado em 28 de março de 2025, referente à aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master S.A. (“Banco Master”). O BRB apresentou solicitação de acesso à íntegra da decisão, com o objetivo de avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis.

‌



O BRB reitera seu posicionamento de que a transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor para o BRB, seus clientes, o Distrito Federal e o Sistema Financeiro Nacional e manterá seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos relevantes, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual foi a decisão do Banco Central em relação à compra do Banco Master pelo BRB?

O Banco Central rejeitou a operação que previa a compra de 58% do capital total do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília) nesta quarta-feira (3). A autorização da autoridade monetária era necessária para que o negócio fosse concretizado, e sem essa autorização, a transação não poderá avançar.

O que o BRB fez após a rejeição da compra?

O BRB solicitou acesso à íntegra da decisão do Banco Central para avaliar os fundamentos do indeferimento e examinar as alternativas cabíveis.

Qual era a expectativa do BRB em relação à compra do Banco Master?

O BRB considerava a operação uma oportunidade estratégica, com potencial de gerar valor não apenas para a instituição e seus clientes, mas também para o Distrito Federal e para o Sistema Financeiro Nacional.

O que foi aprovado pelo Conselho de Administração do BRB em março?

Em março, o Conselho de Administração do BRB havia aprovado a intenção de adquirir 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e, ao todo, 58% do capital do Banco Master.

Qual era o objetivo da estratégia do BRB em relação ao Banco Master?

A estratégia tinha como objetivo ampliar a presença do BRB no mercado financeiro nacional e diversificar sua oferta de produtos e serviços.

Qual foi a projeção do presidente do BRB sobre o negócio?

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, projetou que o negócio poderia gerar até R$ 2 bilhões em lucro aos acionistas em cinco anos.

Quantos clientes o BRB atende atualmente e qual é o valor de seus ativos?

O BRB atende atualmente 8,9 milhões de clientes, possui R$ 61 bilhões em ativos e atua em 20 estados. A aquisição do Banco Master era vista como um passo para acelerar sua expansão.

Como o BRB se posicionou após a decisão do Banco Central?

O BRB reiterou que a transação representa uma oportunidade estratégica com potencial de geração de valor e se comprometeu a manter seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos relevantes, conforme a legislação e regulamentação aplicáveis.

