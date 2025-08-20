Deputados do DF aprovam proposta que autoriza BRB a comprar Banco Master Aprovação da CLDF era uma das condições para o avanço da operação, que ainda depende do aval do Banco Central Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2025 - 21h04 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CLDF aprovou proposta que autoriza o BRB a comprar 49% do Banco Master por R$ 2 bilhões.

A operação depende ainda da aprovação do Banco Central e da assembleia de acionistas do BRB.

O projeto foi aprovado em regime de urgência com 14 votos a favor e 7 contra, com apoio de várias comissões.

O presidente do BRB defende que a aquisição pode gerar benefícios e ampliar a atuação do banco no mercado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Deputados distritais aprovaram projeto nesta terça Andressa Anholete/Agência CLDF - 19.8.2025

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) aprovou nesta terça-feira (19) o projeto que autoriza o BRB (Banco de Brasília) a adquirir parte do capital social do Banco Master. A operação, avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, prevê que o BRB fique com 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da instituição.

A aprovação da CLDF era uma das condições para o avanço da operação, que ainda depende do aval do Banco Central e da assembleia de acionistas do BRB. O Ministério Público do DF havia acionado a Justiça para impedir que o contrato definitivo fosse assinado sem a apreciação legislativa. O Tribunal de Justiça do DF determinou que a negociação só poderia ser concretizada após o crivo dos deputados distritais e dos acionistas.

Encaminhada em regime de urgência pelo Governo do Distrito Federal, a proposta foi aprovada em dois turnos, com 14 votos favoráveis e 7 contrários, além da redação final. A matéria também recebeu parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; de Orçamento e Finanças; e de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Tecnologia e Meio Ambiente.

O projeto de lei incorporou substitutivo apresentado pela bancada do PT, que retirou dispositivos que permitiam autorizações genéricas para o BRB participar de instituições financeiras dentro e fora do país, inclusive em áreas de tecnologia da informação. Dessa forma, a autorização aprovada ficou restrita ao caso específico do Banco Master.

‌



Antes da votação, deputados se reuniram com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que voltou a defender a operação. Segundo ele, a aquisição abre espaço para ampliar a atuação do banco e gerar resultados que podem se refletir em benefícios à população.

“Com a revisão do plano de negócios e da atuação, existe uma expectativa de crescimento do resultado de dividendos, que será revertido em políticas públicas. Outro benefício é que o BRB passa a ter mais produtos, a atuar em outros segmentos, que ficam à disposição das pessoas que moram no DF. Além disso, o fortalecimento do BRB vai naturalmente gerar emprego e renda”, afirmou.

‌



O BRB anunciou a intenção de adquirir o Banco Master em março. Desde então, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem se reunido em diversas ocasiões com o dono do Master, Daniel Vorcaro, e com o presidente do BRB para obter detalhes da proposta.

Com 8,9 milhões de clientes, R$ 61 bilhões em ativos e atuação em 20 estados, o BRB aposta que a aquisição fortalecerá sua presença no mercado financeiro e ampliará sua oferta de produtos e serviços.

