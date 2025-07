Bolsonaro desiste de ir à Câmara após nova decisão de Moraes Por receio de ser preso, ex-presidente cancelou agenda com deputados Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 22/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h56 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iria novamente à Câmara nesta terça, mas desistiu Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 22.07.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planejava voltar à Câmara dos Deputados nesta terça-feira (22), mas desistiu da agenda pelo risco de ser preso.

A mudança de planos se deu por decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que alertou para a proibição de que ele use redes sociais ou tenha conteúdos publicados intencionalmente em perfis de terceiros.

A defesa de Bolsonaro vai questionar essa decisão, com intuito de rever restrições ligadas a entrevistas, conforme apurou o R7. A expectativa é de que a proposta seja formalizada ainda nesta terça-feira.

Proibição de redes sociais

Além da decisão que proibiu o uso de redes, divulgada no início da tarde de segunda-feira (21), Moraes fez um alerta no fim do dia. O ministro cobrou dos advogados do ex-presidente explicação das declarações feitas por Bolsonaro, descumprindo o que ficou definido pelo STF.

A cobrança está ligada às falas após uma reunião do PL, também na Câmara, no mesmo dia. Bolsonaro afirmou que a tornozeleira é um “símbolo máximo de humilhação”.

A saída do encontro foi marcada por tumulto e empurra-empurra. Uma mesa da Câmara quebrou durante a saída dele da Casa. Veja as imagens:

