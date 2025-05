Governador de Goiás, Ronaldo Caiado fala sobre segurança, educação e eleição presidencial

Em entrevista exclusiva ao News das 10 de segunda-feira (19), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado , fala sobre segurança, educação e a pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026 pelo União Brasil.



Segundo o político, sua administração tem o maior nível de aprovação no Brasil, com 86% no índice Quaest, e que o resultado se deve ao investimento na segurança pública . “Atuamos fortemente para que os crimes fossem identificados antes que acontecessem. Isso trouxe uma confiança muito grande da população goiana”, declara.



Caiado também destaca a importância da educação no combate ao crime organizado . Ele pontua que, além de garantir segurança à população, as ações inibem delitos praticados por adolescentes. O político ainda lembra que, desde 2021, seu governo oferece uma bolsa de estudos para alunos do ensino médio, como forma de combater a evasão escolar.