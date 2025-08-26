Moraes pode determinar reforço da segurança na casa de Bolsonaro a qualquer momento Ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília desde 4 de agosto Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 16h22 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h23 ) twitter

PGR recomendou reforço no monitoramento policial na casa de Jair Bolsonaro Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pode decidir reforçar a segurança na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, a qualquer momento.

Isso porque, nessa segunda-feira, a PGR (Procuradoria-Geral da República) enviou ao Supremo uma recomendação para reforçar o monitoramento policial na residência de Bolsonaro, em condomínio no Jardim Botânico.

A manifestação assinada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi remetida ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão pede que equipes da Polícia Federal fiquem de prontidão em tempo integral, acompanhando o cumprimento das medidas impostas ao ex-presidente.

A PGR enfatiza, no entanto, que a atuação da polícia não deve invadir a casa de Bolsonaro nem atrapalhar a convivência com os vizinhos.

Pedido de reforço

A solicitação foi feita pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). O argumento é que há “risco concreto de fuga” de Bolsonaro.

Ele citou a proximidade da residência do ex-presidente à Embaixada dos Estados Unidos. Os dois endereços ficam a cerca de 10 quilômetros de distância. O pedido foi enviado ao STF e à Polícia Federal.

Na última quarta (20), o relatório divulgado pela PF, parte da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, revelou que Bolsonaro tinha a intenção de solicitar asilo político à Argentina.

Na análise do material apreendido, foi encontrado um arquivo de texto salvo no celular do ex-presidente no dia 10/02/2024, o qual revela a possibilidade do réu buscar asilo no país vizinho.

Prisão

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 4 de agosto. A determinação veio após Bolsonaro descumprir medidas cautelares impostas, ao aparecer em um vídeo nas redes sociais do filho, o senador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

O ministro aguarda um parecer da PGR para analisar se o ex-presidente descumpriu as medidas, o que pode levar Bolsonaro para prisão preventiva.

Durante a prisão domiciliar, o ex-presidente está proibido de:

- manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras;

- sair de casa;

- receber de visitas;

- manter contato com investigados na ação da tentativa de golpe de Estado;

- e usar redes sociais.

