Bolsonaro diz que se PL apoiasse Marcos Pontes ficaria fora da cúpula do Senado Segundo ele, os postos conquistados servirão para fortalecer o partido para a eleição de 2026 Brasília|Do R7 30/01/2025 - 23h19 (Atualizado em 30/01/2025 - 23h46 )

Bolsonaro parabenizou o PL pelo posicionamento na eleição no Senado Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-presidente parabenizou o PL pela negociação em torno da Mesa Diretora do Senado, nesta quinta-feira (30). Caso o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) vença o pleito, o partido ficará com pelo menos quatro postos na Casa, entre eles o de primeiro vice-presidente. “Parabéns ao PL do Senado. O nosso partido dá um enorme passo na busca do seu fortalecimento em 2026″, disse.

Segundo ele, é exatamente para garantir essas posições que a legenda não poderia apoiar uma candidatura própria do PL. Mesmo sem apoio, o senador Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro de Bolsonaro, lançou seu nome na disputa. “Caso apoiássemos o candidato avulso do PL ficaríamos sem os cargos”, destacou Bolsonaro.

Davi Alcolumbre é o favorito para ganhar a eleição. Ele tem o apoio de oito partidos: PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT, PSB e União Brasil. Juntas, as legendas têm 79 votos. O senador também conta com o apoio do atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na quarta-feira (29), Alcolumbre esteve com o líder do PL, senador Carlos Portinho (RJ). Ambos trataram sobre as comissões que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro deve assumir: Segurança Pública (com Flávio Bolsonaro) e Infraestrutura (com Marcos Rogério).

A legenda ainda deve ficar com a primeira vice-presidência da Casa, com o senador Eduardo Gomes (PL-TO). O partido ainda ficaria com a relatoria do Orçamento de 2026. Ainda no encontro, Portinho pediu prioridade na anistia aos condenados pelos atos extremistas do 8 de Janeiro, apesar de o projeto ainda tramitar na Câmara dos Deputados. Alcolumbre teria respondido ao senador que “olharia com carinho” para o tema.

No Senado, há cinco candidatos à presidência: Davi Alcolumbre (União-AP), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Eduardo Girão (Novo-CE) e Marcos do Val (Podemos-ES).

