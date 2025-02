Candidatura de Marcos Pontes à presidência do Senado gera mal-estar no PL Líder do partido classificou candidatura como ‘lamentável e irrelevante’; PL apoia Davi Alcolumbre (União-AP) para o posto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 18h02 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Candidatura de Marcos Pontes à presidência do Senado gera mal-estar no PL Pedro França/Agência Senado - 18 de dezembro de 2024

A manutenção da candidatura do senador Marcos Pontes (PL-SP) à presidência do Senado rendeu críticas na bancada do PL na Casa. Até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que o apoiou na eleição para senador em 2022, criticou a decisão do parlamentar, que foi ministro durante sua gestão.

Oficialmente, o partido apoia o senador Davi Alcolumbre (União-AP) para comandar a Casa Revisora e, em troca, ficará com a primeira-vice-presidência e com o comando de algumas comissões permanentes. A ideia da legenda é aumentar o espaço no Senado, cenário diferente do que foi desenhado entre 2023 e 2024, em que o partido lançou candidatura própria, perdeu o pleito e ficou sem qualquer cargo na Casa.

Mas, Pontes se lançou na disputa sem o aval do partido, o que gerou mal-estar. Líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ) classificou a candidatura de Pontes como “lamentável e irrelevante” para o PL.

“Discutimos muito internamente quem apoiaríamos e decidimos em conjunto, conforme orientação da maioria, e liderado pela vontade do nosso líder maior da direita, o presidente Bolsonaro, a quem devemos o maior respeito”, explicou Portinho ao R7.

‌



O senador carioca destacou que a oposição, em conjunto, tem apenas 36 dos 81 votos no Senado. “A conta é matematica. Só em 2026 seremos maioria”, contou. “Lamento o posicionamento do nosso senador Marcos Pontes, mas respeito a posição de cada senador da bancada”, completou.

Portinho disse que planeja encontrar-se com Pontes na próxima semana. A eleição para a Mesa do Senado está marcada para acontecer no sábado (1°). “A repercussão para ele próprio não tem sido boa”, declarou.

‌



“É um bom senador e alinhado com nossos valores de direita. Mas não há voo solo nesse caso. É matemática. E de contagem de votos todos entendem. Ele principalmente pela sua formação”, completou.

Bolsonaro e aliados criticam candidatura de Pontes

Na segunda-feira (20), Bolsonaro chamou de “lamentável” a candidatura de Pontes e questionou se a postura do senador seria uma retribuição ao apoio que ele deu no pleito de 2022.

‌



“Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme. Deixei de lado o Marco Feliciano para te apoiar ao Senado e esse é o pagamento?”, questionou o ex-presidente.

Para Portinho, a fala de Bolsonaro foi importante no contexto. Ele defendeu ainda que o apoio a Alcolumbre representa a vontade da maioria da legenda. O líder do PL pediu ainda união. “Foi na nossa divisão que o Judiciário atropelou o Senado. Nossos adversários estão lá fora. Não dentro do partido ou do Senado”, finalizou.

Um dos filhos de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que as pessoas “insistem e não” ouvir o ex-mandatário, em referência a Pontes. “Queria ver o presidente pisando na Nasa e falando para o Marcos Pontes: ‘deixa que aqui quem conhece eu’. Temos a sorte de ter uma pessoa igual ao Bolsonaro, com 34 anos de experiência na política, mas insistem em não ouvi-lo”, escreveu nas redes sociais.

O deputado Mário Frias (PL-SP) defendeu que outra candidatura própria do PL no Senado faria o partido “fracassar” e que é preciso pensar no Brasil. “Quem vocês acham que realmente está fazendo algo pelo Brasil, aquele que está engolindo a vaidade e tendo que negociar com um cara que não é alinhado político ou, o bonitão que está na rede social defendendo algo que ele sabe que não dará certo, apenas para fazer cena de bom moço?”, questionou.

Mais cedo, nas redes sociais, Pontes reafirmou sua candidatura e disse: “A arrogância pode fechar portas, mas a humildade sempre abrirá as janelas da sabedoria para novos horizontes.”

Apesar de não ser filiado ao PL, o ex-ministro do governo Bolsonaro e hoje senador Ciro Nogueira (PP-PI) destacou que Pontes “só é o que é” graças ao ex-presidente e pediu que Bolsonaro “pare de se preocupar com coisa inútil”.

“Esse astronauta só é o que é graças ao senhor. E está só mostrando o tamanho da ingratidão e da traição. Se for candidato, vai ter o mesmo número de votos que teria se fosse de foguete sozinho para a lua: só o dele”, escreveu nas redes sociais.