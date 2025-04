Bolsonaro será transferido para Brasília em UTI aérea, diz Rogério Marinho Ex-presidente foi internado após sentir dores abdominais durante viagem ao Rio Grande do Norte e precisará ser levado para a capital Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/04/2025 - 11h29 (Atualizado em 12/04/2025 - 11h39 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro está hospitalizado desde sexta-feira, em Natal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será transferido de um hospital no Rio Grande do Norte para Brasília. A mudança foi confirmada pelo líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) neste sábado (12). A expectativa é de que o translado ocorra no início da tarde.

“Eles entenderam que há necessidade de deslocá-lo para Brasília. Tem um avião que deve estar chegando nas próximas horas em Natal, uma UTI móvel deverá levá-lo até Brasília e lá ficará hospitalizado”, afirmou o senador.

Bolsonaro está internado desde sexta-feira (11). Ele foi encaminhado para atendimento após sentir fortes dores abdominais durante uma visita ao interior do estado. Ele foi levado a um hospital em Santa Cruz, mas foi transferido para Natal.

Marinho afirmou que a etapa está relacionada ao ataque contra o ex-presidente, em 2018. Em setembro do ano, Bolsonaro foi esfaqueado na região do abdômen durante comício em Juiz de Fora (MG). A campanha presidencial dele foi interrompida após o incidente.

“Clinicamente ele está muito bem. O fato de levar ele para Brasília se dá para onde se quer ter cuidado, se houver necessidade de fazer uma outra intervenção”, disse.

Desde que foi internado, o ex-presidente afirmou que não precisará passar por cirurgia — o que agora poderá ser novamente avaliado — e agradeceu aos apoiadores.

“Agradeço a todos os brasileiros pelas orações, mensagens e demonstrações de carinho. Momentos assim nos lembram da fragilidade da carne e da fortaleza que vem da fé, da família e daqueles que permanecem ao nosso lado, mesmo à distância. Com a ajuda dos médicos e a proteção de Deus, em breve estarei de volta, pronto para retomar minha missão de percorrer as cinco regiões do Brasil”, disse

