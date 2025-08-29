Lula sobre operação no setor de combustíveis: ‘Crime organizado está em tudo quanto é lugar’ Presidente avaliou que operação desta quinta pode fortalecer aprovação da PEC da Segurança Pública em tramitação no Congresso Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/08/2025 - 11h07 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h36 ) twitter

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a elogiar, nesta sexta-feira (29), a operação da Receita realizada na quinta-feira (28) contra fraudes no setor de combustíveis e outros associados ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Lula avaliou que o “crime organizado hoje está em tudo quanto é lugar” e observou que a operação deve fortalecer a tramitação da PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional.

O chefe do Executivo alertou que hoje o crime organizado é uma “coisa sofisticada”.

“Ele está na política, no futebol, na justiça, está em tudo quanto é lugar, é um braço internacional muito poderoso, que tem relações com o mundo inteiro e é uma verdadeira multinacional. Eles estão em todos os lugares. Obviamente é muito investimento e inteligência para começar a descobrir esses [envolvimentos], mas vamos chegar lá”, garantiu.

Lula classificou ainda a operação de ontem como a mais importante da história do Brasil. “Nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. Ontem fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Queremos saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado. Quem fizer [parte], vai aparecer.”

O presidente também citou a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva ontem, quando o ministro afirmou que a operação conseguiu chegar ao “andar de cima” dos envolvidos no crime organizado.

“Acho que vamos ver quem está no crime organizado, eu não sou de fazer ufanismo, não sou de ficar ameaçando, mas vamos fazer [investigações]. Quem vai fazer é a Polícia Federal, organizada pelo Ministério da Justiça”, disse.

Lula também alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já deu declarações dizendo que o petista era envolvido com o crime organizado. “A gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado desse país. E o ex-presidente [Jair Bolsonaro] que tome cuidado”, afirmou.

As declarações de Lula foram dadas pela manhã em entrevista uma rádio local mineira, onde o presidente cumpre agenda oficial ao longo do dia. Ontem, Lula já tinha dito que a operação foi a “maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui”.

Setor de combustível

Em maio, o R7 publicou reportagem que mostrava que o setor de combustível tinha pelo menos 941 postos de gasolina sob algum domínio de facções criminosas. De acordo com dados obtidos pela reportagem na época, São Paulo era o estado mais crítico, com 290 postos influenciados ou dirigidos pelo crime organizado; a unidade federativa é seguida por Goiás (163), Rio de Janeiro (146) e Bahia (103) (veja dados abaixo).

Os dados eram de levantamento feito pelo setor e compartilhado com a reportagem. Para mapear os postos, a pesquisa considerou diversos fatores, como relação de agentes com participações societárias, uso de laranjas e relações entre postos e redes. Hoje, o Brasil tem cerca de 42 mil postos de combustível.

A análise revela que os dirigentes e responsáveis por esses postos de gasolina estariam envolvidos em lavagem de dinheiro e envolvimento em operações policiais, além de muitos terem histórico prisional.

PEC da Segurança Pública

Lula também avaliou que a operação da Receita com apoio da PF deve auxiliar na tramitação da PEC da Segurança Pública. “Não vamos dar trégua para o crime organizado. O que aconteceu ontem foi muito importante, acho que vai facilitar a aprovação da PEC no Congresso Nacional. A gente vai fazer mais uma discussão de como aperfeiçoar a política pública desse país, porque o que queremos é saber como o governo federal pode ajudar junto com os governadores a fazer a polícia mais eficiente”, defendeu.

