Em Minas Gerais, Lula entrega obra viária e inaugura centro de tecnologia nesta sexta-feira

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Presidente Lula entrega novo trecho do corredor viário em Contagem, MG.

Projeto visa aliviar o tráfego no centro histórico da cidade.

Inauguração do Centro de Tecnologia Agroindustrial Acelen Agripark em Montes Claros.

Investimento de R$ 314 milhões voltado para produção de combustíveis sustentáveis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula inaugura centro para desenvolver a macaúba, voltada à produção de combustível de aviação Valter Campanato/Agência Brasil - 28.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre nesta sexta-feira (29) agenda em Minas Gerais, voltada à infraestrutura e inovação tecnológica. Pela manhã, em Contagem, o petista participa da entrega do trecho 3 do corredor viário da Avenida Prefeito Newton Cardoso, antiga Avenida Maracanã.

Com 2 km de extensão, o novo trajeto liga a região à LMG-808, com objetivo de aliviar o tráfego no centro histórico do município, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante o evento, Lula e o ministro das Cidades, Jader Filho, devem apresentar também as propostas aceitas no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) nas áreas de mobilidade urbana e renovação de frota.

Macaúba

À tarde, Lula segue para Montes Claros, onde inaugura o Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da Acelen Renováveis, o Acelen Agripark.

O empreendimento destina-se ao desenvolvimento da macaúba, matéria-prima para produção de SAF (Combustível Sustentável de Aviação, na sigla em inglês) e diesel verde.

Com investimento total de R$ 314 milhões, dos quais R$ 258 mi foram financiados pelo BNDES, o complexo faz parte do Novo PAC.

O Acelen Agripark integra uma biorrefinaria em construção na Bahia. A expectativa do governo é de produzir 1 bilhão de litros de SAF por ano a partir de 2028.

