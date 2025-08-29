Em Minas Gerais, Lula entrega obra viária e inaugura centro de tecnologia nesta sexta-feira
Petista participa de agendas em Contagem e em Montes Claros; obras têm recursos do PAC e do BNDES
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre nesta sexta-feira (29) agenda em Minas Gerais, voltada à infraestrutura e inovação tecnológica. Pela manhã, em Contagem, o petista participa da entrega do trecho 3 do corredor viário da Avenida Prefeito Newton Cardoso, antiga Avenida Maracanã.
Com 2 km de extensão, o novo trajeto liga a região à LMG-808, com objetivo de aliviar o tráfego no centro histórico do município, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Durante o evento, Lula e o ministro das Cidades, Jader Filho, devem apresentar também as propostas aceitas no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) nas áreas de mobilidade urbana e renovação de frota.
Macaúba
À tarde, Lula segue para Montes Claros, onde inaugura o Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da Acelen Renováveis, o Acelen Agripark.
O empreendimento destina-se ao desenvolvimento da macaúba, matéria-prima para produção de SAF (Combustível Sustentável de Aviação, na sigla em inglês) e diesel verde.
Com investimento total de R$ 314 milhões, dos quais R$ 258 mi foram financiados pelo BNDES, o complexo faz parte do Novo PAC.
O Acelen Agripark integra uma biorrefinaria em construção na Bahia. A expectativa do governo é de produzir 1 bilhão de litros de SAF por ano a partir de 2028.
