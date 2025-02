Brasília inaugura voo sem escalas para Bogotá, na Colômbia, nesta terça-feira Este é o nono destino internacional operado pelo terminal da capital do país; rota para o país será feita três vezes por semana Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 12h57 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h24 ) twitter

Voo direto para Bogotá foi inaugurado nesta terça-feira Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - 04.02.202

O Aeroporto Internacional de Brasília inaugura nesta terça-feira (4) o voo direto sem escalas ou conexões para Bogotá, na Colômbia. A viagem, com duração aproximada de cinco horas, é feita três vezes na semana: às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, ampliando a conexão da capital federal com a América do Sul. A viabilização do voo é resultado de articulações entre o governo do DF, a Embaixada da Colômbia, e representantes de companhias aéreas.

Segundo o secretário de Relações Internacionais, Paco Britto, “a negociação começou há cerca de seis meses”. “O voo inaugural para Bogotá consolida Brasília na rota internacional. Hoje temos o melhor aeroporto, a melhor infraestrutura aeroportuária e a melhor cidade do país. Tenho certeza que temos demanda suficiente para encher os aviões que partirão daqui rumo a Bogotá”, afirmou.

O embaixador da Colômbia no Brasil, Guillermo Rivera, destacou a importância da ligação direta entre as capitais. “Esse voo inaugural vai conectar as duas capitais e permitir que nossos governos estejam mais próximos ainda. O DF é um local que abriga pessoas de alta renda e a Colômbia aguarda esses turistas para aproveitar o melhor da nossa cultura local, com muita gastronomia e turismo religioso. Antes era muito ruim fazer uma viagem para o meu país porque normalmente eu fazia conexão em Guarulhos, no Panamá ou em Lima (Peru), totalizando 8 ou 9 horas. Agora com o trajeto direto, são somente cinco horas”, defendeu Guillermo.

Este é o nono destino internacional operado a partir do Aeroporto de Brasília. Atualmente, os passageiros já contam com voos diretos para Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Miami e Orlando (EUA), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Cancún (México).

Para o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, as rotas diretas fortalecem o setor do turismo. “Brasília está preparada para receber os colombianos. Temos uma arquitetura única, uma gastronomia diversa e um potencial turístico que estamos promovendo cada vez mais em feiras internacionais. Este voo facilita a chegada de quem vem de fora e amplia nossas oportunidades de crescimento”, afirma.

Os voos entre Brasília, Cancún e Bogotá são operados em modelos Boeing 737 MAX 8, que, em configuração internacional, têm capacidade para 176 passageiros.

Voo direto para Roma

No começo do mês, o R7 mostrou que o GDF articula a criação de um voo direto para Roma. O diálogo é liderado pelo secretário de Relações Internacionais, Paco Britto , que em 2024 se reuniu com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e com o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, para tratar da possibilidade do voo com uma companhia aérea italiana.

Segundo Britto, “na ocasião o embaixador se mostrou entusiasmado com a possibilidade do novo voo e se comprometeu a ajudar na intermediação junto à companhia aérea”.

Em entrevista exclusiva ao R7, Paco Britto explicou que, em novo encontro realizado em dezembro, ele entregou ao embaixador um estudo de análise da viabilidade para lançamento de voo direto. Segundo o titular da pasta, no começo deste ano deve ocorrer uma nova reunião, desta vez com a companhia aérea italiana, para avaliar as possibilidades do novo voo.

“A ideia é discutir os pontos da análise de viabilidade do novo voo, apresentado ao embaixador, em dezembro, que trata, entre outros assuntos, do fluxo de turistas e perfil de mercado, dos pontos positivos da capital federal e seu potencial turístico — principalmente o arquitetônico —, além da proximidade com outras cidades do Entorno de grande potencial turísticos”, disse.