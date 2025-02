Gilberto Abramo é eleito novo líder do Republicanos na Câmara Nome foi confirmado durante reunião da bancada; Mecias de Jesus seguirá na liderança no Senado Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h04 ) twitter

Gilberto Abramo é novo líder do Republicanos na Câmara Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/3-2-25

O deputado Gilberto Abramo (MG) será o novo líder do Republicanos na Câmara durante o ano de 2025. A decisão pelo nome do político foi confirmada em reunião da bancada do partido nesta terça-feira (4), em Brasília.

Abramo foi escolhido de forma unânime e substitui o antigo cargo de Hugo Motta (PB), eleito presidente da Câmara no último sábado (1º). O novo líder destacou a importância do diálogo “com os pares, procurando sempre o melhor caminho”.

A nova liderança terá apoio da presidência durante a gestão, conforme destacou Motta no encontro. “Aquilo que eu puder fazer para fortalecer a bancada, para ajudar o nosso partido, para poder lhe dar condições de você prestigiar ao máximo os nossos deputados, pode ter certeza que contará comigo em todos os momentos, pois é dessa forma que eu penso que tenho que agir para agradecer por tanta força que a bancada nos deu”, disse.

No Senado, o partido decidiu pela recondução de Mecias de Jesus (Republicanos-RR) à liderança da legenda.