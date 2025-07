Brics defende financiamento climático e reforça aliança pela COP30 em documento final Declaração do Rio destaca compromisso coletivo com Acordo de Paris e apoio à conferência climática em Belém Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/07/2025 - 15h04 (Atualizado em 06/07/2025 - 15h04 ) twitter

O Brics também criticou a adoção de barreiras comerciais vinculadas a objetivos ambientais Rafa Neddermeyer/BRICS Brasil/PR

A Declaração do Rio de Janeiro, documento final da 17ª Cúpula do Brics, estabelece diretrizes para uma atuação conjunta dos países do bloco diante da crise climática.

O texto reúne compromissos relacionados à transição energética, financiamento climático, biodiversidade e regulação ambiental internacional.

Em um dos trechos mais enfáticos, os líderes reiteram que “a mudança do clima ameaça nosso planeta e futuro comum”.

Também reforçam que o grupo permanecerá unido no cumprimento do Acordo de Paris e da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

“Assumimos o compromisso de permanecermos unidos no esforço de realizar o propósito e as metas do Acordo de Paris e os objetivos da UNFCCC”, afirma a declaração.

Além do apoio à presidência brasileira da COP30, em Belém, os países do Brics defenderam maior agilidade no repasse de recursos por parte dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento.

‘Justiça e inclusão’

O financiamento climático acessível é visto como essencial para que as transições energéticas ocorram com justiça e inclusão.

“A provisão e mobilização de recursos sob a UNFCCC e seu Acordo de Paris é uma responsabilidade dos países desenvolvidos para com os países em desenvolvimento”, pontua o documento.

O bloco também criticou a adoção de barreiras comerciais vinculadas a objetivos ambientais. Medidas como o Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras (CBAM), impostos e exigências regulatórias foram classificadas como obstáculos disfarçados ao comércio internacional.

“Expressamos forte preocupação e nos opomos ao uso crescente de medidas unilaterais de comércio introduzidas no contexto de objetivos ambientais”, diz o texto.

Outro ponto relevante da declaração é a valorização da biodiversidade e das florestas tropicais.

Cooperação ambiental

Os países saudaram o plano de lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), previsto para a COP30, e reconheceram a necessidade de ampliar a cooperação ambiental em áreas como gestão de resíduos, energia, e pesquisa climática.

O Brics também manifestou apoio ao desenvolvimento de padrões de contabilidade de carbono justos e transparência nas ações climáticas.

A criação da Plataforma de Pesquisa Climática do grupo e a promoção de mercados de carbono cooperativos foram destacadas como caminhos para fortalecer a ação conjunta em escala internacional.

