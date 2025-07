Empresários recomendam 24 possibilidades de avanço econômico aos líderes do Brics Lista inclui recuperação de áreas degradadas, aumento de voos entre países e mais oportunidades para mulheres Brasília|Pedro Paulo Filho, da RECORD, e Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 10h00 ) twitter

Empresários levaram sugestões para avanço econômico aos chefes do Brics Fernando Frazão/Agência Brasil

Empresários listaram 24 sugestões para avanço econômico entre países e levaram as propostas aos chefes de Estado do Brics. As indicações foram divulgadas neste domingo (6), e miram uma aproximação internacional.

As recomendações indicam diferentes prioridades, como a implementação de um programa para agricultura regenerativa e que recupere áreas degradadas. A avaliação alinhada ao Fórum Econômico Mundial, é de que as mudanças podem gerar um impacto ambiental positivo e aumentar a produção de alimentos em 40%.

A ampliação de rotas de voos entre países do grupo, um uso maior da inteligência artificial e o incentivo à transição energética também fazem parte dos pedidos apresentados.

Segundo o documento, compilado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), as medidas podem aperfeiçoar laços comerciais e contribuir com o desenvolvimento de inovação e tecnologia.

As propostas são justificadas por conversas com representantes e especialistas de setores produtivos entre os países que fazem parte do Brics: Brasil, Rússia, Índia, China, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Indonésia, Etiópia, Irã, Egito e Arábia Saudita.

Apoio para mulheres

A lista de sugestões também dá destaque ao aumento de oportunidades para mulheres, com recomendações para inclusão e facilidades para ampliar o acesso ao crédito.

“Os negócios liderados por mulheres surgem como motores de crescimento econômico, inovação e geração de empregos, sendo responsáveis por um terço das PMEs (Pequenas e Médias Empresas), conforme a Iniciativa de Financiamento para Mulheres Empreendedoras. No entanto, 70% dessas empresas enfrentam barreiras substanciais no comércio, no acesso ao crédito, na alfabetização financeira e no ingresso em redes de negócios nacionais e internacionais”, alerta trecho do documento entregue aos líderes.

Veja a lista de prioridades:

Agronegócio: Estabelecer um programa dos BRICS para agricultura regenerativa e recuperação de terras degradadas;

Estabelecer um programa dos BRICS para agricultura regenerativa e recuperação de terras degradadas; Aviação: Ampliar as rotas de tráfego aéreo entre os países do BRICS;

Ampliar as rotas de tráfego aéreo entre os países do BRICS; Economia Digital e Inteligência Artificial: Cooperar para estabelecer confiança e governança na economia digital, promovendo parcerias público-privadas para acelerar a digitalização e a aplicação da inteligência artificial;

Cooperar para estabelecer confiança e governança na economia digital, promovendo parcerias público-privadas para acelerar a digitalização e a aplicação da inteligência artificial; Energia, Economia Verde e Clima: Acelerar a adoção de fontes de energia renovável e impulsionar a transição para energia limpa nos países do BRICS;

Acelerar a adoção de fontes de energia renovável e impulsionar a transição para energia limpa nos países do BRICS; Serviços financeiros: Promover a expansão dos instrumentos de financiamento sustentável do BRICS;

Promover a expansão dos instrumentos de financiamento sustentável do BRICS; Infraestrutura, Transporte e Logística: Melhorar a conectividade logística entre os países do BRICS para estimular o crescimento do comércio e o desenvolvimento econômico;

Melhorar a conectividade logística entre os países do BRICS para estimular o crescimento do comércio e o desenvolvimento econômico; Manufatura: Reforçar a cooperação tecnológica entre empresas do BRICS para impulsionar a inovação, acelerar a modernização da indústria e garantir o acesso equitativo a tecnologias-chave;

Reforçar a cooperação tecnológica entre empresas do BRICS para impulsionar a inovação, acelerar a modernização da indústria e garantir o acesso equitativo a tecnologias-chave; Desenvolvimento de Competências e Inovação: Ampliar as iniciativas de requalificação profissional em tecnologias avançadas e áreas da transformação verde, a fim de apoiar a adaptação da força de trabalho às competências do futuro;

Ampliar as iniciativas de requalificação profissional em tecnologias avançadas e áreas da transformação verde, a fim de apoiar a adaptação da força de trabalho às competências do futuro; Comércio e Investimentos: Reduzir barreiras comerciais entre os países do BRICS por meio da cooperação regulatória e da digitalização dos processos de comércio;

Reduzir barreiras comerciais entre os países do BRICS por meio da cooperação regulatória e da digitalização dos processos de comércio; Indústrias Criativas: Adotar políticas públicas inclusivas que apoiem ativamente as mulheres nas indústrias criativas, com o objetivo de estimular a inovação, capacitar as mulheres empreendedoras, impulsionar a diversificação econômica e aumentar a competitividade geral da Indústria Criativa no âmbito do BRICS;

Adotar políticas públicas inclusivas que apoiem ativamente as mulheres nas indústrias criativas, com o objetivo de estimular a inovação, capacitar as mulheres empreendedoras, impulsionar a diversificação econômica e aumentar a competitividade geral da Indústria Criativa no âmbito do BRICS; Segurança Alimentar e Segurança Ambiental: Implementar programas para facilitar o acesso a crédito e assistência técnica para mulheres empreendedoras rurais, garantindo apoio específico à inovação e adaptação às mudanças climáticas, fortalecendo a autonomia econômica e a proteção social;

Implementar programas para facilitar o acesso a crédito e assistência técnica para mulheres empreendedoras rurais, garantindo apoio específico à inovação e adaptação às mudanças climáticas, fortalecendo a autonomia econômica e a proteção social; Saúde: Implementar uma estratégia coordenada entre governo e empresas para reduzir a mortalidade evitável e melhorar os resultados de saúde mental entre mulheres em situações vulneráveis, com foco na integração dos serviços essenciais de saúde da mulher nos sistemas de atenção primária à saúde;

Implementar uma estratégia coordenada entre governo e empresas para reduzir a mortalidade evitável e melhorar os resultados de saúde mental entre mulheres em situações vulneráveis, com foco na integração dos serviços essenciais de saúde da mulher nos sistemas de atenção primária à saúde; Economia Inclusiva: Facilitar o acesso a mecanismos de crédito e financiamento para empresas lideradas por mulheres, a fim de aumentar a participação econômica em setores estratégicos e endossar a iniciativa de estabelecer o Fundo de Avanço de Mulheres do BRICS para oferecer linhas de crédito personalizadas e condições favoráveis para apoiar projetos de pequenas e médias empresas pertencentes ou lideradas por mulheres;

Facilitar o acesso a mecanismos de crédito e financiamento para empresas lideradas por mulheres, a fim de aumentar a participação econômica em setores estratégicos e endossar a iniciativa de estabelecer o Fundo de Avanço de Mulheres do BRICS para oferecer linhas de crédito personalizadas e condições favoráveis para apoiar projetos de pequenas e médias empresas pertencentes ou lideradas por mulheres; Desenvolvimento Inovador: Promover parcerias público-privadas para capacitar as mulheres em carreiras relacionadas a altas tecnologias e campos emergentes, garantindo que elas se tornem resilientes e se beneficiem plenamente do poder transformador das economias digitais e verdes;

Promover parcerias público-privadas para capacitar as mulheres em carreiras relacionadas a altas tecnologias e campos emergentes, garantindo que elas se tornem resilientes e se beneficiem plenamente do poder transformador das economias digitais e verdes; Turismo: Empoderar mulheres e promover a resiliência e a integração do setor de turismo nos países do BRICS. Aumentar a participação feminina e a liderança em novas tendências turísticas, como o turismo ambiental, de saúde, experiencial, comunitário e nômade digital.

