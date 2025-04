Campanha de vacinação bate recorde de adesão das escolas, diz Ministro da Saúde Segundo Alexandre Padilha, mais de 110 mil escolas aderiram à iniciativa; governo também pretende fazer o Dia D da vacinação Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/04/2025 - 13h30 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h30 ) twitter

Padilha adiantou informações nesta terça-feira Taysa Barros/MS - arquivo

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou nesta terça-feira (29) que a campanha de vacinação bateu o recorde de adesão das escolas este ano. Com a iniciativa, o governo espera imunizar ao menos 90% dos estudantes da rede pública, o que representa cerca de 30 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos em todo o país. A declaração do ministro foi dada após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

“Trouxemos [ao presidente] os dados de que batemos o recorde de adesão das escolas para a campanha de vacinação: [com adesão de] mais de 110 mil escolas no nosso país. Fechamos na última semana esse esforço inicial de concentração, mas vamos manter esse esforço ao longo de todo esse mês. Faremos no fim de maio um balanço, mas a receptividade tem sido muito positiva”, garantiu Padilha.

Segundo o ministro, a campanha deve conseguir aumentar a taxa de imunização do HPV, por exemplo. A ação nas escolas integra o PSE (Programa Saúde na Escola), desenvolvido em parceria pelos ministérios da Saúde e da Educação, e busca mobilizar estudantes, pais, responsáveis e educadores na prevenção de doenças que podem ser prevenidas com vacinas.

O ministro também adiantou que no próximo sábado (10) será realizado o Dia D da Vacinação contra a Influenza. “O Brasil vai voltar a ter o Dia D Nacional de campanha de vacinação que tinha sido interrompido no governo anterior”, afirmou.

Quais vacinas são aplicadas

A campanha oferece os imunizantes recomendados pelo Calendário Nacional de Vacinação. Os principais são:

- De 8 meses a menores de 5 anos: Febre Amarela, Tríplice Viral e DTP (Tríplice Bacteriana);

‌



- De 5 a 14 anos: Febre Amarela, Tríplice Viral, DTP, Meningocócica ACWY e HPV.

