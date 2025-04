Vacinação nas escolas: governo quer imunizar 90% dos estudantes e alcançar 30 milhões Campanha será realizada entre os dias 14 e 25 de abril, com adesão de 5.544 municípios e mobilização de mais de 109 mil escolas Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h00 ) twitter

O governo federal lançou nesta quinta-feira (10) uma nova etapa da estratégia nacional de vacinação nas escolas com a meta de imunizar ao menos 90% dos estudantes da rede pública, o que representa cerca de 30 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos em todo o país. A ação integra o PSE (Programa Saúde na Escola), desenvolvido em parceria pelos Ministérios da Saúde e da Educação, e busca mobilizar estudantes, pais, responsáveis e educadores na prevenção de doenças imunopreveníveis.

A campanha nacional será realizada entre os dias 14 e 25 de abril, com adesão de 5.544 municípios e mobilização de mais de 109 mil escolas públicas. Ao todo, 27,8 milhões de estudantes devem ser diretamente alcançados nesta fase — o maior número desde a criação do PSE, em 2007.

As doses serão aplicadas diretamente nas escolas, pelas equipes do SUS ou em Unidades Básicas de Saúde, sempre com autorização dos responsáveis. Também haverá checagem das cadernetas vacinais e orientações às famílias sobre a importância de manter as vacinas em dia.

A secretária Ana Luiza Caldas explicou que dois grandes grupos serão atendidos. “A meta é alcançar 90% dos nossos estudantes. Temos dois grandes grupos a serem contemplados: crianças de nove meses a cinco anos, que receberão as principais vacinas para atualização das cadernetas — como febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. Já para os maiores de cinco até os 15 anos, além dessas vacinas, vamos promover também a atualização com os imunizantes contra HPV e meningocócica ACWY”, afirmou.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou a importância da iniciativa. “Vamos poder fazer um balanço no final do ano, ou no início do próximo ano, sobre esse crescimento. A ideia é reforçar, por meio das escolas, essa grande mobilização pela vacinação.”

Quais vacinas serão aplicadas

A campanha vai oferecer os imunizantes recomendados pelo Calendário Nacional de Vacinação. Os principais são:

- De 8 meses a menores de 5 anos: Febre Amarela, Tríplice Viral e DTP (Tríplice Bacteriana);

- De 5 a 14 anos: Febre Amarela, Tríplice Viral, DTP, Meningocócica ACWY e HPV.

Desde 2022, com a ampliação das atividades do Programa Saúde na Escola, cerca de 4,3 milhões de estudantes passaram a ter acesso a ações de promoção da saúde. Das escolas participantes em 2025, 53,6 mil atendem majoritariamente alunos do Bolsa Família. Outras 2.220 estão em territórios quilombolas e 1.782 possuem estudantes indígenas.

Caderneta da Criança ganha versão digital

Como parte das ações de saúde infantil, o Ministério da Saúde lançou a versão digital da Caderneta de Saúde da Criança, integrada ao aplicativo Meu SUS Digital. Com a novidade, pais e responsáveis poderão acompanhar o histórico vacinal em tempo real, além de receber alertas para as próximas doses.

O aplicativo está disponível gratuitamente para Android, iOS e versão web. Ele reúne duas áreas principais:

- Registros de Saúde: com informações sobre vacinação, crescimento, saúde bucal e histórico clínico; - Cuidados da Família: com conteúdos educativos sobre amamentação, alimentação saudável, uso de telas, prevenção de acidentes e violência.

Para acessar a caderneta digital, é necessário que o responsável e a criança tenham contas ativas no gov.br. Após o login e a vinculação do perfil da criança, todas as informações ficam disponíveis de forma prática e segura.

A partir deste ano, a vacinação realizada em escolas passa a ser registrada oficialmente como “Vacinação Escolar” nos sistemas do Ministério da Saúde. A padronização permitirá o monitoramento preciso da cobertura vacinal e dos impactos da iniciativa.

