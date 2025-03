Capital e Ceilândia definem 1º finalista do Candangão BRB 2025; RECORD transmite ao vivo Capital tem a vantagem de jogar pelo empate por ter feito campanha melhor que a do Ceilândia na primeira fase Brasília|Do R7 22/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 02h00 ) twitter

Capital e Ceilândia se enfrentam neste sábado Reprodução/Instagram/@ceilandia_ec

Capital e Ceilândia decidem neste sábado (22) quem será o primeiro finalista do Candangão BRB 2025. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1. Um novo empate garante o Capital na decisão, visto que o clube fez uma campanha melhor que a do adversário na primeira fase. A RECORD vai transmitir o jogo ao vivo, a partir das 15h30. O torcedor também pode acompanhar a partida pelo R7.com e no PlayPlus .

No primeiro jogo da semifinal, o Ceilândia marcou aos 7 minutos de partida com Felipe Clemente e ficou à frente do placar durante quase toda a partida. O empate do Capital saiu aos 39 do segundo tempo, com Richardson.

A partida deste sábado acontece no estádio JK. Quem avançar à final do Candangão garante classificação para a Série D do Brasileirão de 2026, bem como para a Copa do Brasil do ano que vem.

Brasiliense e Gama fazem a outra semifinal

O rival de Capital ou Ceilândia na final vem do clássico entre Brasiliense e Gama. Na primeira partida, o Gama venceu por 3 a 0.

O jogo de volta acontece na quarta-feira (26), no Serejão. O Gama pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim avança à decisão do torneio.

O Brasiliense precisa vencer por ao menos três gols de diferença para se classificar à final.