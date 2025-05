Combate à emergência climática exigirá investimentos de US$ 6 trilhões até 2030, diz comissão Tema será debatido no Fórum de Finanças Climátias e de Natureza, no fim de maio, no Rio de Janeiro Brasília|Do R7, em Brasília 06/05/2025 - 18h02 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h02 ) twitter

Fórum de Finanças Climáticas e de Natureza acontecerá no fim de maio no RJ Bruno Peres/Agência Brasil - 20/06/2024

O enfrentamento da emergência climática e ecológica exigirá cerca de US$ 6 trilhões em investimentos até 2030, segundo estimativa da Comissão Global sobre Economia e Clima. O tema será um dos principais focos do 2º Fórum de Finanças Climáticas e de Natureza, que acontece nos dias 26 e 27 de maio, no Rio de Janeiro.

A iniciativa é parte da preparação para a COP30, que será realizada em Belém, em novembro deste ano.

O encontro reunirá líderes nacionais e internacionais para discutirem estratégias, modelos financeiros e políticas públicas que conciliem desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade.

Além disso, a expectativa é de que o fórum reforce o protagonismo do Brasil na transição para uma economia de baixo carbono, justa e favorável à natureza.

‌



No fim de abril, o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), Antônio Guterres, cobrou líderes globais a tomarem ações na elaboração de planos estratégicos para ajudar na aceleração da transição energética.

Na ocasião, Guterres também pediu para as principais potências aumentarem o apoio aos países em desenvolvimento.

‌



De olho na África

O líder apontou que a “África e outras partes do mundo em desenvolvimento estão presenciando aquecimento mais rápido e as ilhas pacificas estão vendo o nível do mar subir mais depressa, mesmo quando a própria média global está acelerando”.

“Apesar de abrigar 60% dos melhores recursos solares do mundo, a África possui apenas cerca de 1,5% da capacidade solar instalada e recebe apenas 2% do investimento global para renováveis”, declarou Guterres.

‌



Em relação à COP30, o secretário ressaltou que, durante o evento, as nações deverão entregar um roteiro credível para mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano para países em desenvolvimento até 2035.

Dessa forma, as nações beneficiadas devem cumprir a promessa de duplicar o financiamento da adaptação para pelo menos US$ 40 bilhões por ano até o fim de 2025.

