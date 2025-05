Fux chama de ‘bisbilhotagem ridícula’ espionagem ilegal da Abin Alguns servidores faziam parte de uma organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h50 ) twitter

Luiz Fux vota no caso da mulher que pichou estátua do STF Antonio Augusto/STF - 24.05.2025

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), classificou como “bisbilhotagem ridícula”, nesta terça-feira (6), a espionagem ilegal realizada pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Ele afirmou ter sido envolvido na investigação após a divulgação de uma fake news que envolvia o nome do ministro.

Alguns servidores faziam parte de uma organização criminosa voltada ao monitoramento ilegal de autoridades públicas. O grupo também usava os sistemas da Abin para produzir notícias falsas, segundo a Polícia Federal.

A declaração foi dada em sessão da Corte que julga nesta terça-feira (6) a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o núcleo 4 pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento será na Primeira Turma.

Se houver necessidade, haverá uma sessão na quarta-feira (7). Segundo a PGR, foram feitas “operações estratégicas de desinformação” e os denunciados teriam divulgado notícias falsas sobre as eleições, além de orquestrar ataques virtuais a instituições e autoridades.

‌



No núcleo 4 estão:

Ailton Gonçalves Moraes Barros (major da reserva do Exército);

Ângelo Martins Denicoli (major da reserva);

Giancarlo Gomes Rodrigues (subtenente);

Guilherme Marques de Almeida (tenente-coronel);

Reginaldo Vieira de Abreu (coronel),

Marcelo Araújo Bormevet (policial federal);

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal).

Se a denúncia for aceita, os alvos viram réus. Nessa fase, o colegiado examina se a denúncia atende aos requisitos legais e avalia se a acusação apresentou elementos suficientes para a abertura de uma ação penal contra os acusados.

