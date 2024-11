Comissão do Senado vota política de doação de alimentos para combater desperdício Tema será votado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta; proposta prevê doação de alimentos dentro da validade Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 16/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto incentiva doações de comida em supermercados Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um projeto de lei que incentiva supermercados a doarem alimentos, em vez de descartá-los, será votado novamente na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado nesta quarta-feira (16). O texto já havia sido aprovado em setembro, mas como a matéria passou por alterações na comissão, é necessária uma votação em turno suplementar.

Uma das principais mudanças no substitutivo do senador Alan Rick (União-AC) é que não será mais possível deduzir doações de produtos fora da validade no imposto de renda. Esses alimentos, que ainda podem ser aproveitados de outras formas, poderão ser destinados à fabricação de ração animal, compostagem e produção de biomassa para energia.

Outra novidade é o tratamento dos “alimentos imperfeitos” — produtos com defeitos estéticos que não afetam seu valor nutricional. O projeto prevê campanhas públicas para incentivar o consumo desses alimentos.

A proposta atende a uma demanda dos donos de supermercados, que alegam que, sob as regras atuais, é financeiramente mais vantajoso descartar alimentos que estão imperfeitos do que doá-los.

‌



O projeto prevê a criação da Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos e propõe aumentar a desoneração da base de cálculo da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) de 2% para 5%.

A desoneração valeria para a doação de alimentos dentro do prazo de validade e produtos in natura em condições de consumo seguro, conforme as normas sanitárias.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A ala governista se opõe ao aumento da desoneração, e alguns senadores defendem que o benefício deveria ser destinado aos produtores de alimentos, em vez de aos supermercados.

Originalmente, o projeto estabelecia a obrigatoriedade da doação de alimentos, o que foi alterado. Para Alan Rick, impor a doação aos mercados e estabelecimentos fere o direito de propriedade, garantido pela Constituição.

O debate ocorre em um contexto preocupante, já que o Brasil está entre os dez países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), cada brasileiro descarta, em média, 60 quilos de alimentos em boas condições de consumo a cada ano.